GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü - Son Dakika
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GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü

03.04.2022 13:35
GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine, dün sahalarında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Maçın ilk yarısını 2-0 yenik kapattıklarını ancak ikinci yarıda oyuncularının üstün bir performans ortaya koyduğunu belirten Akgün, "İki gol bulduk ve maçta beraberliği de yakaladık. Galibiyet elde edecek pozisyonlar da bulduk. Ancak şanssızlıklar nedeniyle bunları değerlendiremedik. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Sezonun tamamlanmasına 7 hafta kaldığını dile getiren Akgün, en iyi sonuçları alarak ligde kalmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Sinan Akgün, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü - Son Dakika


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