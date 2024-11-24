Hacıosmanoğlu İstifa İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu İstifa İddialarını Yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kamuoyuna yaptığı açıklamada, görevinin bir hizmet etme sevdası olduğunu vurguladı ve gerçeği yansıtmayan haberlerle mücadele edeceklerini belirtti.

24.11.2024 19:40
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacıosmanoğlu İstifa İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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