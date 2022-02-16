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HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü - Son Dakika

HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü

16.02.2022 10:24
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası'nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, sprint ve bireysel yarışlarda toplamda 10 madalya kazandı.

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası'nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, sprint ve bireysel yarışlarda toplamda 10 madalya kazandı.

Şehrimizi temsilen yarışmalara katılan HADAK sporcuları Rize'den 10 madalya ile döndü. Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "şehrimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil eden HADAK sporcuları Rize'de düzenlenen TDF Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'ndan 10 madalya ile dönerek bizleri gururlandırdı" dedi. "Hacılarımızın ismini en iyi şekilde temsil ederek dereceye giren her bir genç sporcumuzu tebrik ediyorum" diyen Özdoğan, sporculara başarılar diledi.

Sprint ve bireysel yarışlarda toplamda 10 madalya alan HADAK sporcularının isimleri ise şöyle oldu. 1.gün düzenlenen sprint yarışında U-16 kategorisinde Sueda Sultan Evci 1'inci, Ela Özdemir ve Ahmet Tuğrul 3'üncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur 3'üncü, U-21+ kategorisinde ise Hatice Kuş 3'üncü oldu. 2.gün düzenlenen bireysel yarışta ise U-16 kategorisinde Ela Özdemir birinci, Sueda Sultan Evci 3'üncü, Kasım Baran Kaygısız 3'üncü, U-20 kategorisinde Fatmanur Onur 3'üncü, u-21+ kategorisinde de Hatice Kuş 3'üncü olarak tamamlandı. - KAYSERİ

HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hacılar, Türkiye, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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