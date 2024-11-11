Hakan Çalhanoğlu Napoli ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakan Çalhanoğlu Napoli ile 1-1 berabere kaldı

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Penaltı kaçtı.

11.11.2024 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTALYA Serie A'nın 12'nci haftasında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı mücadelede Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde müsabakaya ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki orta saha, 43'üncü dakikada uzak mesafeden jeneriklik bir gol kaydederken; 74'üncü dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.

İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Inter, Giuseppe Meazza'da Napoli'yi konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Napoli, 23'üncü dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyunda üstünlüğü eline alan ev sahibinde 43'üncü dakikada Ay-yıldızlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı. Sol kanattan gelişen atakta Bastoni'den aldığı pasla hafif sol iç kulvarda hareketlenen tecrübeli oyuncu, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Meret'in müdehalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla 1-1 sona erdi. İkinci yarıda girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Inter, 72'nci dakikada penaltı kazandı. 2 dakika sonra topun başına geçen Hakan, penaltıda direği geçemedi ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Milli futbolcu, Inter kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından faydalanamadı. Tecrübeli orta saha 82'nci dakikada ise yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu sonuçla averajla 4'üncü sıradaki Inter puanını 25'e yükselterek zirve yarışına devam etti. Napoli ise puanını 26 yaparak millli araya lider gitti.

Kaynak: DHA

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milli Takım, İtalya, Napoli, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu Napoli ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 01:54:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu Napoli ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.