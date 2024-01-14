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Hakan Çalhanoğlu'nun 2 golüyle Inter, Monza'yı 5-1 yendi - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'nun 2 golüyle Inter, Monza'yı 5-1 yendi

İtalya Serie A lideri Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta deplasmanda Monza'yı 5-1 mağlup etti. Hakan, bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı. Inter, bu galibiyetle puan farkını 5'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Hakan Çalhanoğlu\'nun 2 golüyle Inter, Monza\'yı 5-1 yendi
14.01.2024 - 00:54,
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İtalya 1'inci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta deplasmanda Monza'yı 5-1 yendi. Hakan, bu sezonki toplam gol sayısını 10'a yükseltti.

Serie A'nın 20'nci haftasında lider Inter, U-Power Stadyumu'nda Monza'ya konuk oldu. Inter'de forma giyen milli orta saha Hakan Çalhanoğlu, mücadelede iki kez sahneye çıkarken galibiyette önemli rol oynadı. Maçın 12'nci dakikasında kazanılan penaltıda hata yapmayan 29 yaşındaki oyuncu, 60'ıncı dakika bir kez daha ağları sarstı ve bu sezon ligdeki 9'uncu toplamda ise 10'uncu golünü kaydetti. Inter'in maçtaki diğer gollerinin altına ise 14'üncü ve penaltıdan 84'üncü dakikalarda Lautaro Martinez, 88'inci dakikada ise Marcus Thuram imzasını attı. Monza'nın tek golü ise Matteo Pessina'dan geldi. Ev sahibi takımda Palladino ise 59'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla lider 51 puandaki Inter, maç fazlasıyla Juventus ile puan farkını 5'e yükseltti. Monza ise 25 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'nun 2 golüyle Inter, Monza'yı 5-1 yendi - Son Dakika
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