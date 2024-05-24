Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en iyi orta saha oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Hakan Çalhanoğlu, Serie A\'da en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Inter ile lig şampiyonluğu yaşayan Çalhanoğlu, bu ödülü kazanan isim oldu. Ayrıca, Serie A'da en iyi kaleci Michele Di Gregorio, en iyi savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, en iyi forvet Dusan Vlahovic ve en iyi teknik direktör Simone Inzaghi seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu da Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

24.05.2024 18:39
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Monza'dan Michele Di Gregorio en iyi kaleci, Inter'den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus'tan Dusan Vlahovic en iyi forvet ödülüne layık görüldü.

Inter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

Kaynak: AA

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