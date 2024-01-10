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Hakan Keleş, istifa sinyali verdi

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa sinyali verdi. Keleş, basın toplantısında tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek, başkanla konuşup gereğini yapacağını söyledi.

Hakan Keleş, istifa sinyali verdi
10.01.2024 - 23:16,
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- Hakan Keleş'ten 'istifa' sinyali

Hakan Keleş: "Başkanla konuşup gereği neyse yapacağım"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 kaybettikleri Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, "Tüm sorumluluk benim, başkanla konuşup gereğini yapacağım" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 7-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, soru almadan tamamladığı basın toplantısında "Üzüntülüyüm. Bana ve Konyaspor camiasına yakışmadı. Çalıştığım takımlarda böyle sonuçları azmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Maçla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Başkanla konuşup gereği neyse yapacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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