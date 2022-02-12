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Hakan Keleş: "Kötü bir periyottan geçiyoruz" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Kötü bir periyottan geçiyoruz"

12.02.2022 20:12

- Hakan Keleş: "Kötü bir periyottan geçiyoruz" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kötü bir periyottan geçtiklerini söyleyerek, "Girdiğimiz 3-4 net pozisyon vardı.

- Hakan Keleş: "Kötü bir periyottan geçiyoruz"

GİRESUN - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kötü bir periyottan geçtiklerini söyleyerek, "Girdiğimiz 3-4 net pozisyon vardı. Değerlendirebilseydik daha farklı bir oyun olurdu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden GZT Giresunspor, 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Seyircileri önünde kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Keleş, "İyi başladık ve ilk dakikada golü bulduk. Ondan sonra girdiğimiz 3-4 net pozisyon vardı değerlendirebilseydik daha farklı olurdu oyun. O pozisyonları değerlendiremeyince ve çıkarken kaptırdığımız top kalemizde gol olunca moralimiz düştü. Rakip golü bulduktan sonra etkili olduk diyemem. Rakip alanda kaptırdığımız toplar kalemizde tehlike oluşturdu. Bugün Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncuları çoktu ve bizde azdı. Takım oyunundan uzaktık. Rakibin istediği gibi oynadık biraz, 10 kişi kalmamız ve Umut'un sakatlanması biraz oyunumuzda etkili oldu. Kötü bir periyottan geçiyoruz. İnşallah Kayserispor maçında istediğimiz sonuçları burada alırız. Maç öncesi yaptığımız analizlerde bu görülüyordu zaten. Atakları sonlandırmamız gerekiyordu. Takım bugün çok geri koştu. Bunun sebebi de Fenerbahçe'nin burada iyi oyuncularının olması. Osai ve Valencia. Çok iyi oynadılar. İyi hücumlar sergilediler kontra. Çalıştığımız şeyler arasındaydı denedik ama rakibin etkili oyuncuları bugün baya zorladı. Defansif olarak oyuncularımızla bu açığı kapatırız diye düşündük ama orta sahadaki Traore ile Flavio'nun hamleleri biraz sıkıntı oluşturdu. Rakibin bugün iyi bir performans sergilemesi bugün bizi çok zora soktu" ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş: Kötü bir periyottan geçiyoruz
Hakan Keleş: Kötü bir periyottan geçiyoruz
Hakan Keleş: Kötü bir periyottan geçiyoruz

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Giresunspor, Hakan Keleş, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Kötü bir periyottan geçiyoruz' - Son Dakika Spor


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