Hakkarigücü, kadrosuna üçüncü Afrikalı kadın futbolcuyu kattı - Son Dakika
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Hakkarigücü, kadrosuna üçüncü Afrikalı kadın futbolcuyu kattı

26.02.2022 11:01

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda sezonun ilk yarısını hedeflediği üst sıralarda tamamlayan Hakkarigücü, kadrosunu üçüncü Afrikalı futbolcuyla güçlendirdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda sezonun ilk yarısını hedeflediği üst sıralarda tamamlayan Hakkarigücü, kadrosunu üçüncü Afrikalı futbolcuyla güçlendirdi.

Daha önce 25 yaşındaki Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ile 26 yaşındaki Zambiyalı forvet Misozi Zulu'yu renklerine bağlayan Hakkarigücü, daha önce Portekiz, Azerbaycan ve Özbekistan'daki farklı takımlarda top koşturan Ganalı orta saha Alberta Yawo Ahialey'i (25) uzun süre takip etti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından hakkında olumlu rapor verilen Afrikalı futbolcu, kentte davet edilerek sözleşme imzalandı. Antrenmanlarda sergilediği performansla dikkat çeken Ahialey, Hakkarigücü'nün hedefine uluşması için ter dökecek.

Ligin ilk yarısında çıktığı 10 maçta topladığı 22 puanla 4. sırada bulunan bir maçı eksik Hakkari ekibi, şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi. Lider Wulfz Fatih Karagümrük'ün 2 puan gerisinde yer alan Hakkarigücü, eksik mevkileri kaliteli oyuncularla doldurmak için ara transfer çalışmalarına devam ediyor.

Merzan Futbol Sahası'nda çalışmalarını sürdüren kadın futbolcular, pazar günü deplasmanda Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Ahialey: "Çok güzel bir yere geldim"

Hakkarigücü'nün yeni transferi Alberta Yawo Ahialey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki atmosferin çok iyi olduğunu, insanların kendisine sıcakkanlı davrandığını söyledi.

Kenti beğendiğini ve burada olmaktan memnun olduğunu anlatan Ahialey, "Bu kadar dağı, karı görmek çok hoş, çok güzel. Çok güzel bir yere geldim. İnsanlar çok arkadaş canlısı, çok iyiler. Onların bu şekilde davranmasından çok memnunum. Kupa kazanmak ve takımımın hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için buradayım. Hocamız bana her şeyi öğretiyor. Maksimum performans göstereceğime, savaşacağıma söz veriyorum. Hedefim kazanmak. Onun için buradayım ve kazanmayı da seviyorum zaten." diye konuştu.

Timur: "Takıma büyük katkısı olacağını düşünüyorum"

Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, yeni transfer Alberta Yawo Ahialey için beklentisinin yüksek olduğunu aktardı.

Ligi ilk sıralarda bitirerek önce play-off etabına kalmayı, sonra da şampiyonluk kupasını kente getirmek istediklerini dile getiren Timur, şunları kaydetti:

"Enerjimiz ve motivasyonumuz çok iyi. Kızlarımız çok istekli. Büyük keyifle çalışıyoruz. Bazı mevkilerdeki eksiğimizi tamamlamak için büyük çaba sarf ettik. Ara dönemde de bir yabancı oyuncu transfer ettik. 10 numara pozisyonunda bir oyuncu aldık. Takıma büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Futbolcuyu bir yıla yakındır takip ediyorduk. Daha önce de profesyonel liglerde oynamış, tecrübeli bir futbolcu. Hakkari'ye keyif katacak ve taraftarlarımız diğer futbolcularımız gibi onu da çok sevecek. Kendisi hem kenti hem de takımı çok sevmiş. Afrikalı 3 futbolcumuz da mükemmel insanlar. Kişilik ve futbol ahlakını ön pylanda tutarak seçtiğimiz kişiler. Diğer futbolcularımız da öyle. Gelecek sezon da onlarla devam etmeyi düşünüyoruz."

Hakkarigücü, kadrosuna üçüncü Afrikalı kadın futbolcuyu kattı
Hakkarigücü, kadrosuna üçüncü Afrikalı kadın futbolcuyu kattı
Hakkarigücü, kadrosuna üçüncü Afrikalı kadın futbolcuyu kattı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hakkarigücü, kadrosuna üçüncü Afrikalı kadın futbolcuyu kattı - Son Dakika


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