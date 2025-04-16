Hakkı Yeten 36. Yılında Anıldı

- Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın 'Baba Hakkı' lakaplı efsane futbolcusu ve eski başkanı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve eski başkanı Hakkı Yeten'in vefatının 36. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri Kaan Kasacı, Uğur Fora, Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu ve İbrahim Şafak Sağlam'ın yanı sıra Yeten'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.