Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi - Son Dakika
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Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi

27.10.2022 12:30

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için ailesinin isteği üzerine Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) genel merkezinde tören yapıldı. Törende konuşma yapan Kıvanç'ın oğlu gelenlere teşekkür ederek, "Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" ifadesini kullandı.

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi. Kıvanç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

KASAPOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi

ÜMİT KIVANÇ: BABAM İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAYA ÇALIŞAN BİRİYDİ

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik" şeklinde konuştu. Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi." ifadesini kullandı. Halit Kıvanç'ın belgeselini yapan Nebil Özgentürk ise konuşmasında, merhum Kıvanç çok adaletli birisi olduğunu vurguladı.

Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde tören düzenlendi
Kaynak: AA
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İSTANBUL-HALİT KIVANÇ İÇİN TSYD'DE TÖREN DÜZENLENDİ İSTANBUL-HALİT KIVANÇ İÇİN TSYD'DE TÖREN DÜZENLENDİ CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Mehmet Kasapoğlu, Halit Kıvanç, Türkiye, Dünya, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi - Son Dakika
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