Halkbank, Perugia ile Dörtlü Final'e Hazır - Son Dakika
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Spor

Halkbank, Perugia ile Dörtlü Final'e Hazır

Halkbank, CEV Dörtlü Final'de Perugia ile karşılaşacak. Oyuncular hazır olduklarını belirtti.

13.05.2025 11:24
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Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında İtalya temsilcisi Sir Susa Vim Perugia ile karşılaşacak Halkbank Voleybol Takımı'nda oyuncular Micah Ma'a ve Volkan Döne, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.

Başkent ekibinin pasörü Micah Ma'a ve tecrübeli libero Volkan Döne, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde yürütülen yoğun hazırlık süreci ve hedeflerini anlattı.

Stoytchev ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Micah Ma'a, "7 ay çalıştıktan sonra bir koçtan diğerine geçiş yapmak kolay değildi. Ancak Stoytchev çok iyi iş çıkarıyor, çok iyi hazırlanıyor. Kendi sistemini, voleybol hakkındaki fikirlerini bize basitçe aktarabiliyor. Tabii kısa bir süre oldu ama bence iyi adapte olduk." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'e hazır olduklarını vurgulayan ABD'li pasör, "Uzun bir ara verdikten sonra Perugia ile oynayacağız. Birkaç gün önce Piacenza ile oynadılar. Oturup beklemek için uzun bir zamanımız vardı. Bu bir sporcu olarak kolay değil ama hazır ve heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de üçüncü sezonunu geçirdiğini aktaran Ma'a, "Artık burası birçok açıdan evim gibi. İnsanlar, kulüp ve yemekler harika. Trafik bazen ilginç olabiliyor ama genel olarak burada olmaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

"Önceliğimiz Perugia'yı yenip finale çıkmak"

Halkbank'ın tecrübeli oyuncusu Volkan Döne, Sir Susa Vim Perugia ile yapacakları maça hazır olduklarını ve finali hedeflediklerini söyledi.

Stoytchev'in gelmesiyle takımdaki havanın değiştiğini belirten Volkan, "Sert ve çok disiplinli biri. Çok çalışıyoruz, bazen eve gidip çocuklarımı görecek vakit bulamıyorum. Ancak şöyle bir gerçek de var hedef odaklıyız ve hedefimiz final. Yoğun emek harcıyoruz. Bazen çift antrenman yaptığımız oluyor. Bugüne kadar çalıştığım antrenörler arasında en yoğun şekilde çalıştıran isimlerden biri. İnşallah mükafatını alırız." ifadelerini kullandı.

Volkan, finale giden yolda Perugia maçına odaklandıklarını vurgulayarak, "Perugia'yı inceliyoruz ve oyun sistemlerine karşı antrenman yapıp taktikler geliştiriyoruz. Nasıl sayılar çıkarabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Finale kalmadan diğer rakipleri düşünmek istemiyoruz. Şu an önceliğimiz Perugia'yı yenip finale çıkmak." dedi.

Genç oyuncularla iletişimine de değinen deneyimli libero, şunları kaydetti:

"Tecrübe yaşla ve yaşanmışlıkla gelen bir şey. 'Bunları yaparsanız daha üst seviyeye çıkabiliriz.' gibi önerilerde bulunuyorum. Tabii bunları daha ılımlı şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Genç oyuncularla jenerasyon farkı olduğu için yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bunu engellemek için elimden geldiğince baba şefkatiyle, düzgün bir dille tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank, Perugia ile Dörtlü Final'e Hazır - Son Dakika

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