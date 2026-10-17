Halkbank yeni sezonu evinde galibiyetle açtı, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

Halkbank yeni sezonu evinde galibiyetle açtı, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-1 mağlup etti. Setler 23-25, 25-20, 27-25 ve 25-23 sonuçlanırken 152 dakika süren mücadeleden Halkbank galibiyetle ayrıldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Halkbank: Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Souza (Volkan Döne, Deroo, Ömercan Burak Karahan)
Galatasaray Madeş Mobilya: Ma'a, Efe Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç, Maar, Alonso (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Cafer Kirkit)
Setler: 23-25, 25-20, 27-25, 25-23
Süre: 152 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun açılış haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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