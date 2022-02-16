Üye Girişi
Halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü - Son Dakika

Halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü

16.02.2022 10:31
Halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü

Adıyaman'da düzenlenen okullar arası halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü.

Adıyaman'da düzenlenen okullar arası halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı okullar arası halkoyunları yarışmaları gençler, gençler, yıldızlar ve minikler düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinden 11 okuldan 133 sporcunun katılımı ile Yeni Mahalle Spor Salonunda gerçekleştirildi. Bir gün süren yarışmalar sonrasında dereceye giren okul ve öğrencilere madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve okul müdürleri verildi.

Minikler kategorisinde 1. Samsat Merkez İlkokulu, Yıldızlar düzenlemeli kategorisinde 1. Türkiye Petrolleri Ortaokulu, Gençler düzenlemeli kategorisinde 1. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Yıldızlar Geleneksel kategorisinde 1. TOKİ Akşemseddin Ortaokulu, Gençler Geleneksel kategorisinde 1. Adıyaman Anadolu Lisesi oldu.

Halkoyunlarının her bölgenin ve ilin kendine özgü kıyafetleri, müziği ve danslarıyla renklenmiş geçmiş kültürünü bugün de yansıtan en güzel branşlarından biri olduğuna dikkat çeken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu kültüre sahip çıkarak yaşatmak gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; "Halk oyunları kültürümüzü, duygularımızı, gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde yansıtıyor. Düzenlediğimiz bu yarışmalar gençlerimizin ve öğrencilerimizin bu kültürü yaşatmak adına göstermiş oldukları performans adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin Halkoyunlarına artan ilgisi Adıyaman'ın geçmişten gelen kültürünü geleceğe taşımak adına büyük bir önem taşıyor. Ben yarışmalara katılan tüm okullarımızı ve gençlerimizi sergiledikleri nefes kesen gösterilerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Okulların performansı, salondakiler tarafından ilgiyle izlenirken hünerlerini sergileyen halk oyunları ekipleri, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Görsel bir şölene dönüşen müsabakaların sonunda derece elde eden yarışmacılar ileriki tarihlerde yapılacak bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

Halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü
Halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü

YORUMLAR
500

Adıyaman, gençlik, okullar, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
10:17 Anayasa Mahkemesi, HDP'ye 60 gün ek süre vermişti! Savunmanın mahkemeye sunulması bekleniyor
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:39:00. #1.13#
SON DAKİKA: Halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement