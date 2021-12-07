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Halterde yeni yönetimin ilk dünya sınavı - Son Dakika

Halterde yeni yönetimin ilk dünya sınavı

07.12.2021 11:03
Halterde yeni yönetimin ilk dünya sınavı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Özbekistan'daki Büyükler Halter Dünya Şampiyonası'nda ilk sınavlarına çıkacaklarını kadın milli haltercilerden madalya beklediklerini söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Özbekistan'daki Büyükler Halter Dünya Şampiyonası'nda ilk sınavlarına çıkacaklarını kadın milli haltercilerden madalya beklediklerini söyledi.

Türkiye Halter Federasyonunun 27 Ekim'de yapılan olağan genel kurulunda başkanlığına seçilen Ünlü, hedefleri ve dünya şampiyonasındaki beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Başkan Ünlü, göreve geldikten 40 gün sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayacak Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda yeni yönetim olarak ilk sınavlarını vereceklerini belirterek, "Gönül isterdi ki ilk dünya şampiyonasına hem kadınlarda hem erkeklerde tam takım halinde katılmış bir milli takımımız olsun ve sporcularımız da ciddi anlamda hazırlıklarını tamamlamış olsun ama öyle olmadı." dedi.

Genel kurulun ardından milli takım kamplarını kontrol ettiklerinde bazı sorunlarla karşılaştıklarına işaret eden Başkan Ünlü, şöyle devam etti:

"Hem Gaziantep'te hem de Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde, iki ayrı yerde büyükler erkekler dünya şampiyonası hazırlık kampı açılmış. Ancak sporcularımızın temel ve ön hazırlıkları için hiçbir şey yapılmamış. Üç sporcumuz hazır olduğu bildirildi. Onlardan da bir tanesi sakatlanınca sadece 55 kiloda Muammer Şahin ve 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ile şampiyonaya katılmak zorunda kaldık. Fakat kadınlar takımımız biraz daha derli toplu. Onların da çoğunluğu Konya'daki olimpiyat hazırlık merkezinde çalışan çocuklardı."

Başkan Ünlü, kadınlarda iki madalya beklediklerini belirterek, "Aslında elimizde hazır bir milli takım bulamadık. Bu dünya şampiyonasına erkeklerde temsil amacıyla katılmış gibi düşünebilirsiniz ama kadınlarda madalya şansımız var. Özbekistan'da Şaziye Erdoğan ile Aysel Özkan'dan inşallah iyi bir yarışma çıkarırlarsa madalya bekliyoruz.Özellikle Şaziye Erdoğan 45 kiloda daha önce dünya şampiyonu olmuştu, inşallah burada da aynı başarıyı göstermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Milli halterci İbrahim Arat'ın da sakatlığı nedeniyle bu dünya şampiyonasına katılamadığını dile getiren Başkan Ünlü, "67 kiloda Muhammed Furkan Özbek de iki ay önce gönderilen listeye hazır olmadığı için alınmamış, bu nedenle o da katılamadı." dedi.

"Aktif olarak kadınlar ve erkeklerde 650 civarında halter sporcumuz var"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki yıldır sporcu sayılarında ister istemez bir kayıp yaşadıklarını belirten Ünlü, Türk halterindeki profesyonel sporcularla ilgili şu bilgileri verdi:

"Pandemi döneminde sporcu sayısında bir azalma oldu, devam eden sporculardan bırakanlar oldu. Önce gelecek yıl milli takımda yer alacak sporcularımızın, olimpik kadroda yer alabilecek sporcularımızın tespitini yapacağız. Sistemimize baktığımız zaman 1000'in üzerinde sporcumuz görünüyor ama aslında aktif olarak kadınlar ve erkeklerde 650 civarında sporcumuz çıkar. Milli takımlar düzeyinde 15 yaş altı ve yıldızlar kategorisinde sayımız biraz fazladır, gençlerde azalmaya başlar ve büyüklerde daha az. Bizim şu anda neredeyse büyük kategorisinde sporcumuz yok. Gençlerden yukarıya doğru aktif hale getirip, genç takımdaki sporcuları A Milli Takım seviyesine çıkarıp oraya entegre ettiğimiz zaman çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen her sıklette madalya arayışımız olacak"

Hedefleriyle ilgili de Başkan Ünlü, "Öncelikli hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilecek sporcumuz elbette var. Onlarla madalya arayacağız. Tabii öncesinde 2022'de Büyükler Avrupa Şampiyonası var, oraya takımımızı derli toplu bir şekilde hazırlayıp, tam takım katılmak amacındayız. Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen her sıklette madalya arayışımız olacak." şeklinde konuştu.

Bilimsel çalışmaya ağırlık vereceklerini ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:

"2024 Paris için baktığımız zaman elimizdeki mevcut kadrodan olimpik aday kadromuz belli. 2024'e hazırlayacağımız hem erkek hem kadın sporcularımız belli. Onun için de yeni yönetim olarak birtakım kararlar aldık, kurullar oluşturduk. Sadece federasyonumuzun bünyesinde olimpiyatlara hazırlık kurulu var. Bunun dışında bir de bilim kurulu dediğimiz kurulumuz inşallah ar-ge çalışması yapacak. 2024 Paris'e katılabilecek muhtemel sporcularımızla birebir çalışacaklar. Sadece akademisyenlerden oluşan tıp kökenli, spor psikolojisini çok iyi bilen psikiyatriden tutun fizik rehabilitasyona varıncaya kadar, diyetisyeni, beslenme uzmanı, masözü, masörü, antrenörü en üst seviyede olmak şartıyla bütün bu bilimleri içinde barındıran bir kurul oluşturmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları projemiz olacak. Bilimsel çatı altında çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Halterde yeni yönetimin ilk dünya sınavı
Halterde yeni yönetimin ilk dünya sınavı

Özbekistan, Türkiye, Halter, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halterde yeni yönetimin ilk dünya sınavı - Son Dakika Spor


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