Hamit Kaplan Anıldı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki kabri başında anıldı.
Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.
Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Belediye Başkanı Cihan Demir, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Kaplan'ın mezarına çelenk koydu.
Mezarlıktaki anma programının ardından Hamit Kaplan Müze Evi gezildi.
Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan, protokol üyeleri ve vatandaşlar da programa katıldı.
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