Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti! - Son Dakika
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Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!

17.04.2022 21:58

Spor spikeri olan ve YouTube'da program yapan Hande Sarıoğlu, Galatasaray maçında Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldıktan sonra taklalar atan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la dalga geçti. Sarıoğlu, sosyal medya hesabından, "Benden öğrenmiş" notunu düşerek çimenlerin üzerinde yuvarlandığı bir videosunu takipçileriyle paylaştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbide Mert Hakan Yandaş'ın Marcao'nun müdahalesi sonrası yerde yuvarlanması sosyal medyada gündeme oturmuştu. Spor spikeri Hande Saıoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı! Çimenlerin üstünde yaptıkları olay oldu

"BENDEN ÖĞRENMİŞ"

Sarıoğlu, "Handekaplı yeni bölüm yükleniyor" ve "Benden öğrenmiş" ifadelerini kullanarak paylaştığı videolarda Mert Hakan Yandaş'ı tiye aldı. Çimenlerin üzerinde yuvarlanan Sarıoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı! Çimenlerin üstünde yaptıkları olay oldu
Hande Sarıoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı fena tiye aldı! Çimenlerin üstünde yaptıkları olay oldu
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Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti! - Son Dakika


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