İsviçreli oyuncu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması ve sarı-kırmızılı kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı, Haris Seferovic, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika

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