Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika
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Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

20.07.2022 01:11
Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.

İsviçreli oyuncuyu taşımak için Portekiz'den havalanan özel uçak, TSİ 00.15 dolaylarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan santrforu çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü oyuncu lehine tezahüratlarda bulunurken, Seferovic de sarı-kırmızılı taraftarları selamladı."BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsviçreli oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Birçok taraftar gecenin bu saatinde beni karşılamak için buraya geldi. Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Şimdi çalışma ve iyi bir sezon geçirme zamanı" dedi.Seferovic, hakkında çıkan sakatlık haberleriyle ilgili olarak gelen bir soruya ise "Geçen yıl sakatlığım vardı ama bu sezon kendimi gayet iyi ve fit hissediyorum. Şu anda bir sakatlık durumum söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.

İsviçreli oyuncu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması ve sarı-kırmızılı kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

- Hissediyorum
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Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı, Haris Seferovic, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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