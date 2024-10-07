Hasan Öztürk Yeniden Başkan - Son Dakika
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Hasan Öztürk Yeniden Başkan

Hasan Öztürk Yeniden Başkan

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Genel Kurulu'nda Hasan Öztürk başkan seçildi.

07.10.2024 13:59
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ANKARA'da yapılan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları 2'nci Olağan ve 1'inci Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Öztürk ile Mücahit Delioğlu başkanlık için yarıştı.

2024 Paris olimpiyatlarından sonra 3 ay içerisinde kanunen yapılması zorunda olan Federasyonların genel kurullarında bugün Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları 2'nci Olağan Genel Kurulu ve 1'inci Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yönetim ve Mali raporların ibra edildiği Genel Kurula 112 delegeden 98'i katıldı. 1 Oyun geçersiz olduğu seçimde 50 oy alan Hasan Öztürk yeniden başkan seçilirken, diğer aday Muhammed Mücahid Delioğlu ise 47 oyda kaldı.

4 Yıllığına yeniden başkan seçilen Hasan Öztürk genel kurul sonunda yaptığı konuşmada düşüncelerini şu şekilde dile getirdi; "Bundan sonraki sisteme aynı şekilde devam edeceğimizi belirtmek isterim. Oy veren, vermeyen herkesi çağıracağız. Herkes gelecek ve kendi koordinatörünü, kendi branşının başkanını seçecek. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Allah muvaffak etsin. Bundan sonra da Allah bize hepinizin önünüze çıkaracak yüz versin."

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları federasyonu başkanlığına seçilen Hasan Öztürk'ün yönetim kurulu listesinde Mustafa Doğan, Süleyman Basa, Ömer Faruk Özkan, Yılmaz Çakmak, Murat Ateş, Hasan Sabit Alta, Furkan Göltaş, Ali Uçar, Kerem Barkul ve Muhammet Emin Can yer aldı.

Kaynak: DHA

Hasan Öztürk, Politika, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Öztürk Yeniden Başkan - Son Dakika

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