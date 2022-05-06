Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı

06.05.2022 23:46

Trabzonspor'a 38 yıl sonra şampiyonluğu yaşatan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hatayspor karşılaşmasında duygusal anlar yaşadı. Bordo-mavili futbolcuların sahaya çıkarken Hatayasporlu oyuncular ve tribünler tarafından alkışlanması sonrası Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.

AHMET AĞAOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Trabzonsporlu futbolcular sahaya çıkarken, Hataysporlu oyuncular saha girişinde sağlı sollu dizildi. Bordo-mavili futbolcuları alkışlarla karşılayan Hataysporlu futbolculara, taraftarlar da destek verdi. Bu sırada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.

Hatay'da duygu seli! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde hüngür hüngür ağladı
Hatay'da duygu seli! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde hüngür hüngür ağladı
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Son Dakika Spor Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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