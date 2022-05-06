Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.
Trabzonsporlu futbolcular sahaya çıkarken, Hataysporlu oyuncular saha girişinde sağlı sollu dizildi. Bordo-mavili futbolcuları alkışlarla karşılayan Hataysporlu futbolculara, taraftarlar da destek verdi. Bu sırada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.
Son Dakika › Spor › Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika