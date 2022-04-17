Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, dünkü Demir Grup Sivasspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme idmanı yaptı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.