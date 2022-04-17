Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

17.04.2022 19:38
Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, dünkü Demir Grup Sivasspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme idmanı yaptı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Hatayspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:31 CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı
19:26 Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı
19:25 Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı
19:22 İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
18:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 19:45:55. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement