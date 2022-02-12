Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
Hatayspor, yarın akşam Yeni Hatay Stadı'nda yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor