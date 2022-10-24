Hatay yenilgisinin ardından Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor - Son Dakika
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Hatay yenilgisinin ardından Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor

24.10.2022 22:41

Hatayspor yenilgisinin ardından Beşiktaş taraftarı teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırıyor. Siyah-beyazlı yönetimi adeta sosyal medyada tehdit eden taraftarlar, Ümraniyespor karşılaşmasına Fransız hocayla çıkılırsa, sadece Ismael'i değil yönetimi de istifaya çağıracaklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise siyah-beyazlı taraftarlar kazan kaldırdı.

ISMAEL'E TAHAMMÜLERİ KALMADI

Son 6 maçta sadece 1 galibiyeti olan Beşiktaş'ta taraftarlar Valerien Ismael'i istifaya çağırıyor. Fransız hocaya tahammüllerinin kalmadığını belirten taraftarlardan yönetime karşı da olay bir hamle geldi.

YÖNETİME AÇIK AÇIK REST ÇEKTİLER

Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yapan Beşiktaş taraftarı, bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor maçına Valerien Ismael ile çıkılması durumunda Vodafone Park'ta büyük protesto düzenleyeceklerini belirtti. Beşiktaş yönetimini adeta tehdit eden taraftarlar, maça Fransız hoca ile çıkılması durumunda Çebi ve ekibini de istifaya çağıracaklarını ifade etti.

Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor
Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor
Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor
Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor
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Valerien Ismael, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay yenilgisinin ardından Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay yenilgisinin ardından Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor - Son Dakika
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