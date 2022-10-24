Hatay yenilgisinin ardından Beşiktaş karıştı! Taraftarlar yönetimi açık açık tehdit ediyor

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası ise siyah-beyazlı taraftarlar kazan kaldırdı.

ISMAEL'E TAHAMMÜLERİ KALMADI

Son 6 maçta sadece 1 galibiyeti olan Beşiktaş'ta taraftarlar Valerien Ismael'i istifaya çağırıyor. Fransız hocaya tahammüllerinin kalmadığını belirten taraftarlardan yönetime karşı da olay bir hamle geldi.

YÖNETİME AÇIK AÇIK REST ÇEKTİLER

Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yapan Beşiktaş taraftarı, bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor maçına Valerien Ismael ile çıkılması durumunda Vodafone Park'ta büyük protesto düzenleyeceklerini belirtti. Beşiktaş yönetimini adeta tehdit eden taraftarlar, maça Fransız hoca ile çıkılması durumunda Çebi ve ekibini de istifaya çağıracaklarını ifade etti.