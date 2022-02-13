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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak - Son Dakika

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak

13.02.2022 09:17
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Göztepe'yi evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-beyazlı ekip ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 36 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunan Göztepe ise 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Adama Traore ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ???????Hatayspor 2-0 kazanmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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