Hatayspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın Göztepe'yi misafir edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 36 puanla 8. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı Adama Traore ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazanmıştı. - HATAY
Kaynak: İHA
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