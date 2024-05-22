Havza'da Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi

Havza\'da Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık Recep Kasnak tarafından kazanıldı. Yaklaşık 200 pehlivanın katıldığı güreşlerde güreş ağalığı ise Yahya Ayan tarafından elde edildi ve ağalık koçu belediye çalışanlarına bağışlandı. Dereceye giren sporculara madalyalar Havza'nın önemli isimleri tarafından verildi.

22.05.2024 20:43
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Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Recep Kasnak kazandı.

Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası'nda yapılan ve farklı kategoride yaklaşık 200 pehlivanın katıldığı güreşlerde güreş ağalığını 500 bin lira ile yeniden Yahya Ayan elde etti. Ayan, ağalık koçunu belediye çalışanlarına bağışladı.

Başpehlivanlık müsabakalarında finalde Süleyman Aykırı'yı yenen Recep Kasnak, başpehlivan oldu.

Güreşlerde derece giren sporculara madalyaları Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile güreş ağası Ayan tarafından verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Havza'da Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
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