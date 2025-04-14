Havza'dan Bilek Güreşinde Büyük Başarı - Son Dakika
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Spor

Havza'dan Bilek Güreşinde Büyük Başarı

Havza\'dan Bilek Güreşinde Büyük Başarı

Havza, Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak bilek güreşinde adından söz ettirdi.

14.04.2025 11:12
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Samsun'un Havza ilçesi, bilek güreşinde elde ettiği büyük başarılarla bir kez daha adından söz ettirdi. Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri önemli dereceler kazanarak büyük bir gurur yaşattı.

Geçen yıl dünya şampiyonluğu unvanını alan Şaziye Demir, bu yıl da sağ kolda yenilgi yüzü görmeden Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Aynı okuldan genç sporcu Samet Akyüz hem sağ hem sol kolda Türkiye birinciliğini elde ederek Milli Takım kadrosuna girdi. Elif Nazar Akyüz ise her iki kolda da Türkiye ikincisi olarak başarısını taçlandırdı. Okulun beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda sporcuların antrenörü olan Murat Aktaş da masterler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli forma ile Avrupa yolculuğu başlıyor

Milli takıma seçilen Şaziye Demir ve Samet Akyüz, Haziran ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye genelinde Samsunlu sporcular toplamda 8 madalya kazanırken, bunlardan 6'sı Havza'dan çıkan sporcuların oldu.

Kazananlar Listesi:

Şaziye Demir: Sağ Kol Türkiye Şampiyonu (Namağlup)

Samet Akyüz: Sağ ve Sol Kol Türkiye Şampiyonu

Elif Nazar Akyüz: Sağ ve Sol Kol Türkiye İkincisi

Murat Aktaş: Masterler Türkiye Üçüncüsü

Disiplin, Emek ve İnanç: Başarının Anahtarı

Antrenör Murat Aktaş, turnuvada elde edilen derecelerin tesadüf olmadığını belirterek, "Havza olarak Kayseri'de fırtına gibi estik. Öğrencilerimiz uzun süredir disiplinli şekilde hazırlanıyor. Hedefimiz, Romanya'dan da altın madalyalarla dönmek," dedi.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bektaş ise desteklerinden ötürü Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ertuğrul'a, okul idaresine, öğretmen arkadaşlarına ve katkı sunan tüm yerel paydaşlara teşekkür etti.

Havza, artık sadece yerel başarılara imza atan bir ilçe değil; bilek güreşi branşında ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden bir spor merkezi haline geldi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Havza'dan Bilek Güreşinde Büyük Başarı - Son Dakika

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