Geride bıraktığımız sezon TFF 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında Sarıyerspor ile karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen maçı Bursaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 30. dakikada takıma yeni transfer olan Tayfun Aydoğan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ilk hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan maça Bursasporlu taraftarlar damga vurdu. Bursa'dan yola çıkan yaklaşık 50 kişilik Bursasporlu taraftar grubu, 1300 kilometre yol giderek Erzurum'a vardı ve takımlarını ilk hazırlık maçında yalnız bırakmadı.
İşte Bursasporlu taraftarların o görüntüsü;
Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler - Son Dakika
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