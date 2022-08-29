Philippe Keny: Önemli olan formayı hak edebilmek - Son Dakika
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Philippe Keny: Önemli olan formayı hak edebilmek

29.08.2022 19:31
Philippe Keny: Önemli olan formayı hak edebilmek

"Hedefim sürekli gol atmak""Bugün itibariyle Başakşehir'in futbolcusuyum. Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum""Bandırmaspor'da işimi çok iyi yaptım""Emre hoca beni ikna etti"ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Philippe Keny, "Rekabet için buradayım.

"Hedefim sürekli gol atmak"

"Bugün itibariyle Başakşehir'in futbolcusuyum. Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum"

"Bandırmaspor'da işimi çok iyi yaptım"

"Emre hoca beni ikna etti"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Philippe Keny, "Rekabet için buradayım. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir rekabet içinde olacağız. Hepimiz Başakşehir adına mücadelemizi göstereceğiz. Burada önemli olan formayı hak edebilmek. Ben de hak edebilmek adına sıkı şekilde çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Philippe Keny, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e transferi öncesinde adının büyük kulüplerle anılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Philippe Keny, "İsmim diğer kulüplerle anıldı, bunun için çok mutluyum. Özellikle Beşiktaş ile böyle bir dedikodu vardı. Ancak bugün itibariyle Başakşehir'in futbolcusuyum. Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu."HEDEFİM SÜREKLİ GOL ATMAK"Güçlü bir takıma transfer olduğunu söyleyen 22 yaşındaki santrfor, "Hocamızın takdiri ile ilk 11'e girmek istiyorum. Bunun için çalışmalara bir an önce başlamak istiyorum. Çok güçlü bir takıma geldim. Hedefim sürekli gol atmak, takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı."BANDIRMASPOR'DA İŞİMİ ÇOK İYİ YAPTIM"Bandırmaspor'da üstüne düşeni görevini çok iyi yaptığını dile getiren Kenny, şöyle konuştu: "Kesinlikle buna inandım. Bu yüzden Bandırmaspor'da oynarken çalışmalarıma sıkı şekilde sarılmıştım. Orada attığım goller beni bugünlere getirdi. Benim için gerçekten ulaşılamayacak hedefler değildi. Çünkü orası benim için muazzam seviyede ivme yakalayabileceğim bir yerdi. Orada işimi çok iyi yaptım. Artık kariyerimin diğer bir parçası olan Başakşehir'de daha iyi hedeflere ulaşmak adına çalışmalarıma devam edeceğim.""EMRE HOCA BENİ İKNA ETTİ"Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kendisini ikna ettiğini söyleyen Kenny, "Emre hoca beni aradığında, buraya gelmem için beni ikna etti. Benimle konuştuktan sonra çok fazla düşünmeye gerek kalmamıştı. Otomatik olarak burayı seçmem gerekiyordu. Başka kulüpler de mutlaka vardır ama Emre hocamın bana anlattığı felsefe sonucunda, oyun sistemi anlamında ben burayı kabul ettim" dedi."ÖNEMLİ OLAN FORMAYI HAK EDEBİLMEK"Forma rekabeti için endişesi olmadığını dile getiren 22 yaşındaki golcü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Açıkçası hiç korkum ve endişem yok. Rekabet için buradayım. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir rekabet içinde olacağız. Hepimiz Başakşehir adına mücadelemizi göstereceğiz. Kendimi yüzde 100 vermek istiyorum. Hocamız benimle başlamayı uygun görürse, hangi pozisyonda benden ne beklentisi varsa ona uygun mücadele edeceğim. Burada önemli olan formayı hak edebilmek. Ben de hak edebilmek adına sıkı şekilde çalışmalarıma devam edeceğim."

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Kaynak: DHA

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Philippe Keny: Önemli olan formayı hak edebilmek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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