Hem gol kralı, hem şampiyon - Son Dakika
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Hem gol kralı, hem şampiyon

06.07.2022 16:05
Hem gol kralı, hem şampiyon

Gazi Osman Paşaspor'un futbolcusu Emrecan Tepedaş çifte sevinç yaşıyor.

Gazi Osman Paşaspor'un futbolcusu Emrecan Tepedaş çifte sevinç yaşıyor.

2021-2022 futbol sezonu Kayseri Birinci Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Amatör Küme'ye yükselen Gazi Osman Paşaspor takım kaptanı Emrecan Tepedaş, attığı 32 golle ligin gol kralı oldu. Gazi Osman Paşaspor 2021-2022 sezonunu hem şampiyon olarak tamamladı hem de gol kralı çıkardı. Takımın tecrübeli isimlerinden Emrecan Tepedaş, 16 maçta attığı 32 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayarak çifte mutluluk yaşadı. Golcü oyuncu, sezon başından sezon sonuna kadar hem oynadığı futbol hem attığı birbirinden şık goller hem de asistleri ile Gazi Osman Paşaspor'un şampiyon olmasında en büyük pay sahibi oldu.

Emrecan, bu sezon oynadığı Talas Anayurtspor ve Gazi Osman Paşaspor formaları ile toplam 46 gol attı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

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