Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 18 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:
14.00 Tokat Gençlik- Beşiktaş (Ali Yücel)
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)
16.00 Beykoz Belediyespor- Eskişehir Ormanspor (Şahin Koktürk)
16.00 Mamak Belediyespor- Spor Toto (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
17.00 Antalyaspor- Hatayspor (Mavi)
Kadınlar Süper Lig'de erteleme maçları dışında sezonun ilk yarısı tamamlanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor