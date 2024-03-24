Hentbol Kadınlar Süper Lig 20. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasına 3 maçla devam edildi.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Anadolu Üniversitesi- Aksaray Belediyespor: 38-29
Konyaaltı Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32-29
Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor: 29-26
Ligin 20. haftası, yarın yapılacak Yenimahalle Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif maçıyla tamamlanacak.
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Polonya Wroclaw'da düzenlenen 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda 11 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde Derin Taşpınar, finalde rakibi Alesia Malodchyna'yı 10-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada diğer Türk sporcular da başarılı performans sergiledi.
EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım, Budapeşte'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı. A Milli Takım, yarın basına açık olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Türk sporcular, 18'inci CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ikinci ayağında 3 altın, 7 madalya elde etti. Bakırköy Ataspor Kulübü ve İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nün yüzücüleri, Lignano Sabbiadoro kasabasında gerçekleştirilen mücadelede yer aldı. Türk sporcuların elde ettiği derecelerle takım sıralamaları da belirlendi.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, lider Tire 2021 FK'yı sahasında konuk etti. Maç golsüz beraberlikle sonuçlandı ve Tire 2021 FK liderliği Çeşme Belediyespor'a kaptırdı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı ilk drift pistinin açılışı kapsamında 'Battle Drift Festivali' düzenlendi. Pistin açılışı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla gerçekleşti. Profesyonel drift pilotları pistte gösteri yaparak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Pist sahibi, Türkiye'de drift üzerine pistlerin olmadığını ve bu sebeple Gebze bölgesine etkinliklerin yapılabilmesi için pist inşa ettiklerini belirtti. Etkinliğe 15 pilot katıldı ve açılış kapsamında düzenlenen 'Battle Drift Festivali'nde ilk dört sırayı Ömer Mert Örs, Bora Bağ, İlkerhan Aydoğuş ve Özge Kılcı aldı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, Yunus Emre Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliği geri kazandı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet arasında meydana gelen trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen mobilet sürücüsü kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, Suriye uyruklu İ.M'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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