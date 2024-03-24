Hentbol Kadınlar Süper Lig 20. Hafta Maç Sonuçları

A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım, Budapeşte'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı. A Milli Takım, yarın basına açık olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.