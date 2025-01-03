Hentbolda 10. Hafta Maçları Başlıyor

Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

5 Ocak Pazar:

16.00 Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Adasokağı- Ortahisar Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

18.00 Yenimahalle Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

6 Ocak Pazartesi:

17.00 Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (13 Şubat)