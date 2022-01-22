Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Grubu maçları Mardin Artuklu Spor Salonu'nda, B Grubu maçları Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, D Grubu maçları ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonun'da oynandı.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu: (Mardin)
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor: 38-23
Mersin Büyükşehir Belediyespor- Kızıltepe Spor Lisesi: 38-27
B Grubu: (Sivas)
Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor: 45-27
Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor: 28-32
D Grubu: (Yozgat)
Yalıkavakspor-Yozgat ASP: 43-20
Üsküdar Belediyespor-EGO Spor: 26-28
C Grubu maçlarının tarihinin ise daha sonra belirleneceği açıklandı.
Kaynak: AA
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