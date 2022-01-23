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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı - Son Dakika

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı

23.01.2022 19:57
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon A Grubu'nda Mardin Artuklu Spor Salonu, B Grubu'nda Sivas Taha Akgül Spor Salonu, D Grubu'nda ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan ikinci maçlarla devam etti.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

A Grubu: (Mardin)

Mersin Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 20-31

Kızıltepe Spor Lisesi - Tekirdağspor: 19-41

B Grubu: (Sivas)

Sivas Belediyespor - Anadolu Üniversitesi: 31-29

Görele Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 22-25

D Grubu: (Yozgat)

Yozgat ASP - Üsküdar Belediyespor: 21-43

EGO Spor - Yalıkavakspor: 20-27

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Türkiye Kupası, Türkiye, Yozgat, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı - Son Dakika
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