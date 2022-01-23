Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon A Grubu'nda Mardin Artuklu Spor Salonu, B Grubu'nda Sivas Taha Akgül Spor Salonu, D Grubu'nda ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan ikinci maçlarla devam etti.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:
A Grubu: (Mardin)
Mersin Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 20-31
Kızıltepe Spor Lisesi - Tekirdağspor: 19-41
B Grubu: (Sivas)
Sivas Belediyespor - Anadolu Üniversitesi: 31-29
Görele Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor: 22-25
D Grubu: (Yozgat)
Yozgat ASP - Üsküdar Belediyespor: 21-43
EGO Spor - Yalıkavakspor: 20-27
Kaynak: AA
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