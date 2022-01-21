Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada A, B ve D Grubu maçlarına Mardin, Sivas ve Yozgat ev sahipliği yapacak.
Kupada yarın oynanacak maçların programları şöyle:
A Grubu: (Mardin)
13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor- Kızıltepe Spor Lisesi
15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor
B Grubu: (Sivas)
13.00 Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor
15.30 Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor
D Grubu: (Yozgat)
15.00 Yalıkavakspor-Yozgat ASP
17.30 Üsküdar Belediyespor-EGO Spor
C Grubu maçlarının tarihinin ise daha sonra belirleneceği açıklandı.
Kaynak: AA
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