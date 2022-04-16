Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasının erteleme maçında Galatasaray, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 74-63 mağlup etti.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini UMF Yapı İzmit Belediyespor 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili oynayan Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti.

Galatasaray, üçüncü çeyreğini 61-51 önde geçtiği karşılaşmadan 74-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 5'i üst üste olmak üzere 16. galibiyetini aldı. UMF Yapı İzmit Belediyespor ise 18. yenilgisini yaşadı.