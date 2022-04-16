Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.04.2022 16:15
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasının erteleme maçında Galatasaray, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 74-63 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasının erteleme maçında Galatasaray, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 74-63 mağlup etti.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini UMF Yapı İzmit Belediyespor 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili oynayan Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti.

Galatasaray, üçüncü çeyreğini 61-51 önde geçtiği karşılaşmadan 74-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 5'i üst üste olmak üzere 16. galibiyetini aldı. UMF Yapı İzmit Belediyespor ise 18. yenilgisini yaşadı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 'Gönülden Gönüle' ziyaretleri devam ediyor Kocaeli'de 'Gönülden Gönüle' ziyaretleri devam ediyor

Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, Kocaeli, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Umre turları yeniden başlıyor
16:15 Burak Yılmaz transferine her iki yönetim de sıcak bakıyor! Deneyimli futbolcu lige geri dönüyor
16:10 İş vaadiyle cinsel ilişkiye zorlanan kadınlar kurtarıldı! 1 kişi gözaltında alındı
16:02 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı
15:57 AK Parti'den ayrılıp CHP'ye üye olan vatandaş, AK Parti üyelik kartını kürsüye attı: Üyelik rozetini Kılıçdaroğlu taktı
15:53 Sahurda iPhone kuyruğu: 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler, kavga ettiler
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:34:18. #1.13#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement