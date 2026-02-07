Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol - Son Dakika
Spor

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
07.02.2026 17:43
Schalke 04, Veltins-Arena'da Dinamo Dresden'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın yıldızı Schalke adına attığı gollerle Edin Dzeko oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ancak takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun Schalke formasıyla attığı bu goller, sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı golcü sıkıntısı, "Neden Dzeko'yu almadılar" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.

Bundesliga 2'nin 21. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da Dinamo Dresden'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın yıldızı Schalke adına attığı gollerle Edin Dzeko oldu.

DZEKO SAHNEDEYDİ

Ev sahibi ekibin gollerini 52. ve 70. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti. Dinamo Dresden'in golleri ise 78. dakikada Schalke savunmacısı Hasan Kuruçay'ın kendi kalesine attığı gol ve 87. dakikada Thomas Keller'den geldi.

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

FENERBAHÇE TARAFTARINI DÜŞÜNDÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ancak takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun Schalke formasıyla attığı bu goller, sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı golcü sıkıntısı, "Neden Dzeko'yu almadılar" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonuçla Schalke 04, maç fazlasıyla puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Dinamo Dresden ise 21 puanla haftayı son sıradaki Greuther Fürth'ün hemen üzerinde tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Holstein Kiel deplasmanına çıkacak. Dinamo Dresden ise Elversberg'i sahasında ağırlayacak.

Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor

Son Dakika Spor Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • korhan sahin korhan sahin:
    Banane Fenerbahçe den başka haber mi yok. 28 44 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    oynatamadinizki tekrar alip tekrar oynatamiyacaksiniz 18 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
