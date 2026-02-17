Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori - Son Dakika
Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori

Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
17.02.2026 08:31
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk ediyor. Yapay zeka destekli süper bilgisayarın tahmini dikkat çekti. Opta verileri ve binlerce simülasyon sonucunda hazırlanan rapora göre Juventus, yüzde 44'lük oranla maçın favorisi olarak gösterildi. Galatasaray'ın galibiyet ihtimali ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Maç bu akşam Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, Rams Park'ta Juventus'u konuk edecek. Dev mücadele öncesi yapay zeka destekli süper bilgisayarın tahmini dikkat çekti.

JUVENTUS ÖNDE GÖSTERİLDİ

Opta verileri ve binlerce simülasyon sonucunda hazırlanan rapora göre Juventus, yüzde 44'lük oranla maçın favorisi olarak gösterildi.

Galatasaray'ın galibiyet ihtimali yüzde 29,9 olarak hesaplanırken, karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma olasılığı ise yüzde 26,1 olarak tahmin edildi.

ASLAN AVANTAJ ARIYOR

Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek İtalya'daki rövanşa güçlü çıkmayı hedefliyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk karşılaşma 17 Şubat Salı günü Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da TSİ 23.00'te oynanacak.

08:31
