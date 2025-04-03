Herkes onu konuşuyor! Mourinho\'nun Okan Buruk\'a hareketi dünya basınında

Jose Mourinho'nun derbi maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yer buldu. Buruk, müdahalenin ardından yerde kalırken, yaşananlar sonrası Portekizli çalıştırıcı kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, olaylı derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.

Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı kırmızı kart gördü. Portekizli teknik adam bu nedenle basın toplantısına katılamadı.

Mourinho'nun bu hareketi dünya basınında geniş yer buldu. Dış basın Potrekizli çalıştırıcının hareketini son dakika olarak sayfalarından verdi.

Relevo: Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı.

"2011'DEKİ HAREKETİNİ SİMULE ETTİ"

Marca: Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti.

Metro: Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında aldıkları yenilgi sonrası Jose Mourinho rakip takım hocası Okan Buruk'un burnunu sıktı.

The Sun: Jose Mourinho, Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı, o da kendini yere bıraktı ve ortalık bir anda karıştı.

Mirror: Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktığı görüntülerden sonra başı dertte olabilir. Uzun süreli bir ceza alma riskiyle karşı karşıya.

A Bola: Mourinho 2-1 yenildikleri kupa maçı sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı, Buruk da bir futbolcu gibi yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. (A Bola)

La Gazzetta dello Sport: İstanbul derbisi sonrası Portekizli çalıştırıcı rakip hocanın yüzüne müdahalede bulundu.

ESPN: Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü.

Daily Mail: Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti.

Goal: Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar.

Mirror: Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya.