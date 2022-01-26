Hull City'i satın aldıktan sonra Süper Lig'in yıldızlarını takibe alan Acun Ilıcalı, Fatih Karagümrük'ün gol makinesi Pesic'te mutlu sona ulaşamamıştı. Ilıcalı'nın yeni hedefi ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre Acun Ilıcalı, Max Gradel transferi için Sivasspor'la bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Afrika Kupası nedeniyle bir süredir takımından uzak kalan oyuncunun da İngiltere seçeneğine son derece sıcak baktığı kaydedildi.
Kırmızı- Beyazlılar'la 2 yıl daha kontratı bulunan Gradel iki sezondur Sivasspor 'un en üretken ismi konumunda.
Son Dakika › Spor › Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor - Son Dakika Spor