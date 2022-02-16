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Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi - Son Dakika

Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

16.02.2022 11:36
Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu kura çekimi tamamlandı.

2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde yapılacak olan "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu kura çekimi tamamlandı.

Sivas'ta 17 takımın katılacağı ve 5 gün sürecek olan "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Futbol Tertip Komitesi Üyeleri ve müsabakalara katılacak olan takımların temsilcileri katıldı.

Maçlar tek maç elemasyon sistemine göre 4 Eylül Spor Vadisi Sentetik Saha'da gerçekleştirilecek. 21 Şubat'ta başlayacak müsabakalar 25 Şubat Cuma günü sona erecek. Karşılaşmalar 7'şer sporcu ile oynanacak olup TFF kuralları kapsamında oynanacak. Müsabakalar neticesinde birinci olan kız ve erkek takımları Sivas'ı temsil etme hakkı kazanacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan maçlar neticesinde illerinde birinci olan takımlar grup ve yarı final müsabakalarını oynadıktan sonra finale kalan iki takım 23 Nisan 2022'de final oynama başarısı yakalayacak. - SİVAS

Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi

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Taha Akgül, 23 Nisan, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Heyecan dolu turnuvanın kurası çekildi - Son Dakika Spor


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