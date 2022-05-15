Heyecan ve adrenalin dolu bayram - Son Dakika
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Heyecan ve adrenalin dolu bayram

15.05.2022 17:28
Heyecan ve adrenalin dolu bayram

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Decathlon işbirliğiyle düzenlediği spor şenliğiyle, 7'den 70'e Bursalılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile gençlik haftasını heyecan ve adrenalin dolu etkinliklerle kutlamaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Decathlon işbirliğiyle düzenlediği spor şenliğiyle, 7'den 70'e Bursalılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile gençlik haftasını heyecan ve adrenalin dolu etkinliklerle kutlamaya başladı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu dolu kutlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin startını Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki spor şenliği ile verdi. Decathlon işbirliğiyle yapılan etkinlikte park, futboldan basketbola, voleyboldan tenise, patenden kaykaya, kampçılıktan bisiklete, pilatesten yogaya, tırmanıştan okçuluğa kadar bir çok farklı spor parkuruna bölündü. Spor antrenörleri eşliğinde birbirinden farklı sporları deneyimleme imkanı bulan 7'den 70'e Bursalılar keyifli bir geçirdi. Vatandaşların da katıldığı toplu dans etkinliği, ip atlama, top sektirme gibi yarışmalar da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Akrobatik basketbol şovu adeta nefesleri keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de Bursalıların spor heyecanına ortak oldu. Alanı gezip, vatandaşlarla sohbet eden Demir de, basket atıp, futbol parkurunda penaltı attı, masa tenisi oynadı.

Bu yıl Türk milletinin destanlaşan milli mücadelesinin 103'üncü yılının kutlandığını dile getiren Başkanvekili Murat Demir, "19 Mayıs haftasının içeriğini birçok gençlik ve spor etkinliği ile doldurup şehrimizde bir bayram havasının esmesini istedik. Spor, heyecan ve adrenalinin dolu dolu yaşandığı spor festivalinde 7'den 77'ye bütün katılımcıların spor ve eğlence dolu bir gün geçirdiklerini görüyorum. Ben bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı kanlarını ve canlarını feda ederek miras bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Heyecan ve adrenalin dolu bayram
Heyecan ve adrenalin dolu bayram
Heyecan ve adrenalin dolu bayram
Heyecan ve adrenalin dolu bayram
Heyecan ve adrenalin dolu bayram
Heyecan ve adrenalin dolu bayram

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Heyecan ve adrenalin dolu bayram - Son Dakika


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