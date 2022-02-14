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Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı - Son Dakika

Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı

14.02.2022 22:11

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki maç heyecan dolu anlara sahne oldu. Sahadan 1-1'lik skor çıktı. Beşiktaş'ta Teixeira perdeyi açtı, ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda Adana Demir fırtınası esti. Ev sahibi ekip çok sayıda pozisyona girdi, ancak beraberlik golü 90+2'de Samet'le geldi. Samet 90+5'te bir kez daha sahneye çıktı ancak VAR'dan ofsayt kararı çıktı. Puanlar kardeş payı yapıldı.

Son 9 maçında sadece 1 kez kaybeden, Karagümrük ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle moral depolayarak 40 puanla 3. sıraya yerleşen Adana Demirspor, Beşiktaş'tan puanı son anda kurdardı. Adana ekibi Siyah-Beyazlılar'a karşı daha fazla pozisyona girdi ancak beraberlik golünü son anlarda buldu.

Nefes kesen maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı

KEREM'DEN SİFTAH

Beşiktaş formasıyla ligde ilk maçına çıkan Kerem Kalafat, asist yaptı. Kerem'in asistinde yıldız futbolcu Alex Teixeira düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ardından Balotelli şık bir gol kaydetti ama öncesinde faul tespit edildi.

Nefes kesen maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı

BEŞİKTAŞ GERİ ÇEKİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı da ilk 45 kadar yüksek tempoda oynandı. Adana Demirspor topa sahip oldu, Beşiktaş geriye yaslandı. Ev sahibi ekip net pozisyonlar üretti ancak değerlendiremedi. 90+2'de Samet Akaydın kornerde topa iyi yükseldi ve ağlara gönderdi. 90+5'te Samet bir kez daha sahneye çıktı ama VAR'dan ofsayt kararı çıktı. Puanlar bölüşüldü.

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Son Dakika Spor Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı - Son Dakika
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