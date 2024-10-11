Hull City, Alanyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Hull City, Alanyaspor'u 2-0 Yendi

Hull City, Alanyaspor'u hazırlık maçında 2-0 mağlup etti. İlk yarı golsüz geçildi.

11.10.2024 19:13
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, hazırlık maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Alanya Oba Stadyumu'nda hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 51. dakikada Matty Jacob ve 84. dakikada Xavier Simons'un kaydettiği golle karşılaşmayı İngiliz ekibi 2-0 kazandı. Hull City'de Doğukan Sinik, müsabakanın 85. dakikasında Chris Bedia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Antalya'daki kamp sürecini Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamlayan sarı-siyahlılar, yarın özel uçakla İngiltere'ye dönecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hull City, Alanyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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