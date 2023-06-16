Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, Hull City'nin radarında! - Son Dakika
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Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, Hull City'nin radarında!

16.06.2023 14:24

Hull City, yeni sezonda Premier Lig hedefiyle Türkiye'den oyuncu takibine devam ediyor. İngiliz ekibinin son gözdesi, Altay'ın genç futbolcusu Eren Erdoğan. İngiliz ekibinin oyuncu izleme komitesinin vereceği olumlu raporlara göre resmi temasın an meselesi olduğu belirtiliyor.

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City, Türkiye'den oyuncu takibine devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin son gözdesi Altay'ın genç futbolcusu Eren Erdoğan.

EREN ERDOĞAN, HULL CITY'NİN KISKACINDA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, genç oyuncuları parlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Kazımcan KarataşGalatasaray'a satan siyah-beyazlılar, bu sezonda Eren Erdoğan'ı vitrine çıkarmayı başardı. Eren Erdoğan birçok Süper Lig takımının ilgi göstermesinin yanı sıra son olarak da İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip edip ilgi gösterdiği öğrenildi.

RESMİ TEMAS AN MESELESİ

İngiliz ekibinin oyuncu izleme komitesinin vereceği olumlu raporlara göre de önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. Öte yandan Eren Erdoğan, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, Hull City'nin radarında! - Son Dakika
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