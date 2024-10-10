Hull City\'den Premier Lig Hedefi

Spor

Hull City Başkanvekili Kesler: Premier Lig hedefimizden hiçbir zaman uzaklaşmayacağız

'Birçok uluslararası oyuncu transfer ettik'

'Premier Lig'in geçiş döneminden negatif etkilendik'

'Championship, 1 milyar poundluk bir televizyon geliriyle yönetiliyor'

Namık Kemal KILINÇ - Uğur DEMİRKIRDI/ SERİK-ANTALYA, - HULL City Başkanvekili Tan Kesler, "Hedefimizden hiçbir zaman uzaklaşmadık. Hedef her zaman Premier Lig'e çıkmak. Bu sene, geçen seneye göre daha kolay" dedi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, liglere verilen milli arada kamp yapmak için Antalya'nın Belek bölgesine geldi. Hazırlıklarına burada devam eden turuncu-siyahlı ekipte başkanvekili Tan Kesler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz dönemlerde oyuncu satışlarından oldukça iyi bir gelir elde ettiklerini, elde edilen bu gelirin yeni takım kurmak için kullandıklarını belirten Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, "Yaklaşık 35 milyon Pound gibi oyuncu satışı gerçekleştirdik. Bunun yanında bonuslarla beraber ciddi bir başarıya imza attık. Oyuncu kaybetmek iyi değil ama kulüp bu oyuncuları kısa zamanda yetiştirip, üst lige satarak gelir elde etti. Bu parayı yeni ve iddialı bir takım yaratmak için kullandık. Birçok uluslararası oyuncu transfer ettik. Daha atak futbol oynayan, rakip sahada topa sahip olan bir takım olsun istedik. Bu bir süreç. Bu kampı yapmamızın bir nedeni de bu süreci hızlandırmak" şeklinde konuştu.

'CHAMPİONSHİP UZUN BİR LİG. NASIL BAŞLADIĞINIZDAN ÇOK NASIL BİTİRDİĞİNİZ ÖNEMLİ'

Premier Lig hedeflerinden hiçbir zaman uzaklaşmayacaklarını söyleyen Tan Kesler, "Hedefimizden hiçbir zaman uzaklaşmadık. Hedef her zaman Premier Lig'e çıkmak. Bu sene geçen seneye göre daha kolay. Geçen sene birçok Premier Lig takımıyla mücadele ettik. Leicester City vardı. Büyük bütçelerle mücadele verdik. Bu sene daha denk kuvvetler. Premier Lig'de de ciddi bir değişim var. Kulüpler, para verip oynatamadıkları oyuncuları tutmaya çalışıyor. Başkanımız da kendimiz inandığımız oyunculara yatırım yapalım, geçiş sürecini böyle atlatalım dedi. Hedefimizden hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Doğukan aramızda. İyi bir durumda. Championship uzun bir lig. Nasıl başladığınızdan çok nasıl bitirdiğiniz önemli. Ben hep diyorum bizi bekleyen bir aralık, ocak, şubat periyodu var. Orayı çok iyi geçersek şu anki geçiş döneminin daha rekabetçi haline bürüneceğiz. " diye konuştu.

'PREMİER LİG'İN GEÇİŞ DÖNEMİNDEN NEGATİF ETKİLENDİK'

Daha önce kurulması beklenen Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'nin duruşu sonrasında ilk 6'ya oynayan takımların diğer takımlara ver Premier Lig'e bakış açısının değiştirdiğini belirten Tan Kesler, "Manchester City'nin yaşadığı sorunlar, Leicester City'nin Finansal Fair-Play'ı tanımıyorum deyip çıkması, dinamizmi bozdu. Artık durum yüksek paralarla ödenen, yatırım yapılan genç oyuncuları takımda tutma yönüne dönüştü. Daha önce proje takımlarına bu oyuncuları paylaşıyorlardı. Premier Lig'in geçiş döneminden negatif etkilendik. Bize de son hafta birçok yetenekli oyuncular geldi ama profile sığmayanlar oldu. Zaten transfer harcaması yapamıyorlar. Avrupa'da çok yüksek meblağlarla oyuncu alınmadı. Bu sürekli devam ederse, Premier Lig görmüş oyuncuları altta görmeyebiliriz. Yeniden bir yapılanma var ve paralar azalıyor. Bizim bu konuda B planımız, scouting havuzundan bulduğumuz oyunculara yatırım yaptık. Ciddi yatırımlar yaptık. Minimum 2 sene olmak kaydıyla kadro derinliği devam edecek. Bu sezon 16 transfer yaptık. Bunların 8, 9'unu bonservisle aldık. Mohamed Belloumi, başkanımızın çok inandığı, güvendiği bir oyuncu. Norwich'e yenildik ama çok önemli bir oyuncu aldık, Kamara. Tohumlarımızı ilerleye dönük, bizi şampiyonluğa taşıyacak bir kadroya yönelttik. Bir takım ruhu oluşturmaya yönelttik" dedi.

'CHAMPİONSHİP, 1 MİLYAR POUNDLUK BİR TELEVİZYON GELİRİYLE YÖNETİLİYOR'

İngiltere'nin futbolu bir gösteri, oyun olarak kabul ettiğini söyleyen Kesler, "Biz nüfus olarak, futbola bakış olarak çok tutkuluyuz. Bunun için yeterince planlama yapmıyoruz. İngiltere'de her şey planlı. Kuralları esnetemiyorsunuz. İngiltere markalaşma yönünde çok ciddi adımlar atmış. Futbolu bir gösteri, oyun, insanların evinden çıkmayacak bir hale getirmiş. Bunun özel bir formülü yok. İyi futbolcularla, iyi oynadıktan sonra herkes bu işin bir parçası oluyor. İngiltere ile aramızdaki en büyük fark bu. Onlar globalleşmeyi daha çok becermiş. Championship, 1 milyar poundluk bir televizyon geliriyle yönetiliyor. Ben bu konuda Türk futbolunun da bir gelişim yapması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.