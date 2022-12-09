Acun Ilıcalı yine Fenerbahçe'nin kapısını çalacak! Hull City, milli golcü için harekete geçti

Fenerbahçe'den Allahyar, Ozan Tufan ve Pelkas'ı renklerine bağlayan Hull City, Fenerbahçe'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

SERDAR DURSUN'U MARKAJA ALDILAR

Akşam'da yer alan habere göre, gol yollarında problem yaşayan Hull City, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Serdar Dursun'u gözünü kestirdi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandıran Hull City, şimdiye kadar Fenerbahçe'den transfer ettiği 3 isimden de memnun durumda. Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.