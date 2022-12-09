Fenerbahçe'den Allahyar, Ozan Tufan ve Pelkas'ı renklerine bağlayan Hull City, Fenerbahçe'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.
Akşam'da yer alan habere göre, gol yollarında problem yaşayan Hull City, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Serdar Dursun'u gözünü kestirdi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandıran Hull City, şimdiye kadar Fenerbahçe'den transfer ettiği 3 isimden de memnun durumda. Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı yine Fenerbahçe'nin kapısını çalacak! Hull City, milli golcü için harekete geçti - Son Dakika