Hüseyin Babat'ın Dünya Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
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Spor

Hüseyin Babat'ın Dünya Şampiyonası Hedefi

17 yaşındaki boksör Hüseyin Babat, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor ve altın madalya hedefliyor.

14.10.2024 11:16
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Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var.

Hüseyin Babat, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Yoğun bir hazırlık süreci geçiren Hüseyin, yumruklarını kürsünün en üst basamağına çıkmak için sallıyor.

Hüseyin Babat, AA muhabirine, 1 Ekim 2007 tarihinde doğduğunu söyledi.

Babasının 2013 yılında doğum gününde kendisini sürpriz yaparak boks salonuna götürdüğünü anlatan Hüseyin, "Babamın doğum günü hediyesiyle boksa başladım. Babam daha sonra, 'Devam etmek ister misin?' dedi. Ben de 'Devam edeceğim.' dedim. Bu şekilde başladım." diye konuştu.

İlerleyen zamanda şampiyona ve turnuvalara katılmaya başladığını ifade eden Hüseyin, şunları kaydetti:

"Daha sonra Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 60 kiloda Avrupa Şampiyonası'na gittim, ikinci oldum. 7 Türkiye şampiyonluğum var. Bir doğum günü hediyesiyle başlayan hikayem Dünya Şampiyonası'na vesile oldu. Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutup altın madalyayı getirmek istiyorum."

Kamp merkezinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Hüseyin, Dünya Şampiyonası'na takım olarak iyi çalıştıklarını anlattı.

Hedeflerinden de bahseden Hüseyin, "Tüm takım altın madalyaya odaklı çalışıyor. Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğiz. Madalyayı alıp ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi son sınıf öğrenci olduğunu belirten Hüseyin, hem boks kariyerini sürdürmek hem de beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hüseyin Babat'ın Dünya Şampiyonası Hedefi - Son Dakika

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