IBA Başkanı Kremlev'den, Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür mektubu - Son Dakika
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IBA Başkanı Kremlev'den, Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür mektubu

27.05.2022 14:01
IBA Başkanı Kremlev'den, Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür mektubu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki desteği için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür etti.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki desteği için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Umar Kremlev teşekkür mektubunda, "IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından, organizasyonun düzenlenmesinde IBA'ya vermiş olduğunuz destek için Türkiye Boks Federasyonuna ve bizzat sizlere en içten teşekkürlerimi sunarım. Kadın boksunun büyümesine katkınız paha biçilemez. Türk takımının başarısından dolayı da sizi tebrik etmek istiyorum. " ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor IBA Başkanı Kremlev'den, Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür mektubu - Son Dakika


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